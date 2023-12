Wintersonnenwende Heute ist der kürzeste Tag des Jahres – ab jetzt werden die Tage wieder länger

Die Wintersonnenwende ist ein astronomisches Ereignis und tritt in der Regel am 21. oder 22. Dezember auf der Nordhalbkugel auf. Dann erreicht die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne den Punkt, an dem sich die Nordhalbkugel wieder stärker der Sonne zuwendet. Am 21. oder 22. Juni ist die Wintersonnenwende übrigens auf der Südhalbkugel.