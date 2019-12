Polizei mahnt : Eisfreie Scheiben genauso wichtig wie Winterreifen

Merzig/Saarbrücken Wegen erster witterungsbedingter Unfälle im Saarland hat die Polizei in Merzig einige Tipps für alle Autofahrer herausgegeben.

Die Polizeiinspektion Merzig hat am Freitagmorgen einen Aufruf an alle Autofahrer herausgegeben, in dem sie dazu auffordert, Fahrzeuge wintertauglich zu machen. „Freie Autoscheiben sind für eine sichere Teilnahme im Straßenverkehr ebenso unerlässlich wie die richtige Fahrzeugbereifung“, lassen die Beamten wissen. Das Fahren mit vereisten Scheiben sei nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern gefährde auch die Sicherheit und das Leben anderer Verkehrsteilnehmer.