Jakob hatte es eilig Winterberg-Klinikum Saarbrücken freut sich über Schaltjahr-Baby

Jakobs Geburtstag auf den Tag feiern wird die Familie indes nur alle vier Jahre können. Schließlich gibt es den 29. Februar nur in Schaltjahren. In allen Nicht-Schaltjahren beginnt für ihn mit Ablauf der 28. Februars ein neues Lebensjahr. So ist es nämlich im Bürgerlichen Gesetzbuch, Paragraf 188, Absatz 3 festgeschrieben. Ganz charmant heißt es dort: „Fehlt bei einer nach Monaten bestimmten Frist in dem letzten Monat der für ihren Ablauf maßgebende Tag, so endigt die Frist mit dem Ablauf des letzten Tages dieses Monats.“ Na dann: Happy Birthday!