Operationssäle werden „grüner“ : Klimafreundliche Narkose im Klinikum Saarbrücken

Das Winterberg-Klinikum in Saarbrücken ist das erste Krankenhaus im Saarland, das die bei Operationen verwendeten Narkosgase nicht mehr ins Freie ableitet, sondern auffängt und recycelt. Narkosgase snd besonders klimaschädlich. Foto: Getty Images/istock/SDI Productions

Saarbrücken Das Winterberg-Krankenhaus recycelt künftig die umweltschädlichen Narkosegase.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ml) Auch kleine Maßnahmen sind wichtig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Das Winterberg-Klinikum Saarbrücken rüstet daher seine Operationssäle um, damit die besonders klimaschädlichen Narkosegase nicht mehr in die Umwelt gelangen. Stattdessen werden sie gefiltert und recycelt. Bislang gibt es deutschlandweit 29 Krankenhäuser, die diese Methode anwenden. Im Saarland ist das Klinikum Saarbrücken Vorreiter.

„Narkosegase killen die Ozonschicht“, sagt Privatdozent Dr. Konrad Schwarzkopf, Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin. Man gehe davon aus, dass sie jährlich für ein bis zwei Prozent des Ozonlochs verantwortlich seien. In Deutschland werden jährlich 17 Millionen Narkosen durchgeführt werden. Die Narkosegase verursachen bis zu 35 Prozent der Emissionen eines Krankenhauses. Im Klinikum Saarbrücken werden die Gase Desfluran, Sevofluran und Isofluran eingesetzt. Sie sind bei Operationen unverzichtbar, gelten jedoch als gefährliche Treibhausgase, weil sie das Klima stark schädigen. „Eine siebenstündige Narkose entspricht etwa dem Treibhauseffekt einer 15 000 Kilometer langen Autofahrt“, erläutert Schwarzkopf.

Desfluran wirkt beispielsweise 2540-mal so klimaschädlich wie CO 2 . Isofluran hat die 510-fache Wirkung und Sevofluran die 130-fache. Bislang wurden im Klinikum Saarbrücken wie in den meisten Operationssälen weltweit die vom Patienten ausgeatmeten Anästhetika direkt am Narkosegerät abgesaugt und in die Außenluft abgegeben. Damit ist bald Schluss. Schon jetzt sind zwei der 26 Narkosegeräte umweltfreundlich umgerüstet, die restlichen folgen nach und nach.

Beate Halex, Leiterin der Krankenhausapotheke auf dem Winterberg, war von Anfang an in das Projekt eingebunden. Die Apotheke ist für den Narkosegas-Einkauf zuständig und damit ein Bindeglied zwischen der Firma Baxter, die die Gase vertreibt, und dem Klinikum Saarbrücken. „Wir haben Kontakt zu Baxter aufgenommen und uns über das genaue Vorgehen erkundigt“, sagt Beate Halex. Nach der Umstellung des Systems werde sich für die Apotheke am grundlegenden Ablauf nichts ändern. „Wir werden genauso viele Narkosegase brauchen wie in der Vergangenheit. Allerdings werden wir keine umweltschädlichen Treibhausgase mehr an die Umwelt abgeben.“ Bei der klimafreundlichen Narkose werden die ausgeatmeten Gase über ein zusätzliches Aktivkohle-Filter-System, das mit dem Narkosegerät verbunden ist, abgeleitet und aufbewahrt. „Wenn der Behälter gefüllt ist, piept er und wird ausgetauscht“, sagt Schwarzkopf. Ein Aktiv-Kohle-Filter hält etwa eine Woche lang.

Die gebrauchten Behälter werden im Zentrallager des Klinikums Saarbrücken gesammelt. „Für uns ergibt sich dadurch eigentlich kaum Mehraufwand“, berichtet Lagerleiter Andreas Keck. „Wir holen ohnehin täglich Materialien aus den OPs ab.“ Wenn zwei bis drei Kisten gefüllt sind, setzt sich Keck mit der Firma Baxter in Verbindung. Die Filter werden abgeholt und nach Brandenburg gebracht, wo die Gase zurückgewonnen werden. Der Transport wird so organisiert, dass keine zusätzliche Lkw-Fahrt notwendig ist. Außerdem werden das in den Filtern eingesetzte Aktivkohle-Granulat sowie alle anderen Verbrauchsartikel aufbereitet. Durch dieses Verfahren können bis zu 98 Prozent der Narkosegase recycelt werden.