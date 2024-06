Ärzte, Kliniken, Krankenkassen Höchste Anerkennung für Saarbrücken – Mediziner loben Schlaganfall-Therapie in Winterberg-Klinik

Die Behandlung eines Schlaganfalls, eines Hirn-Aneurysmas, einer Halsschlagader-Verengung und anderer Hirngefäßerkrankungen ist an strenge Qualitätskriterien gebunden. Sie darf nur in dafür spezialisierten Kliniken vorgenommen werden. Zu diesen zählt das Winterberg-Klinikum in Saarbrücken, das jetzt auch vom Gemeinsamen Bundesausschuss als Neurovaskuläres Zentrum anerkannt worden ist. Dieser Ausschuss, dem Vertreter der Krankenkassen, Ärzteschaft und Kliniken angehören, ist das oberste Beschlussgremium im deutschen Gesundheitswesen. Vorsitzender ist der frühere saarländische Gesundheitsminister Professor Josef Hecken.