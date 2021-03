Serie: Wandern an Seen und Weihern, Teil 20 : Beliebte Fontänen und breite Schilfgürtel

Der Wingertsweiher in Ottweiler ist Ausgangspunkt für viele Wander- oder Radtouren. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken In der letzten Folge unserer Serie werfen wir noch einen Blick auf weitere interessante Gewässer in der Region.

Blauer Himmel und Sonnenschein – der März verwöhnt uns derzeit mit frühlingshaften Tagen. Die laden zu Ausflügen in die Natur ein und so stellen wir zum Finale unserer Serie über Seen und Weiher im Saarland noch eine Reihe weiterer Gewässer vor. In der Landeshauptstadt seit vielen Jahren beliebt ist der Deutschmühlenweiher im Deutsch-Französischen Garten. Er ist mit 43 500 Quadratmeter Wasserfläche das Herzstück der öffentlich zugänglichen Anlage. Der Weiher mit der bekannten Wasserorgel wird zum einen auf natürliche Art durch Oberflächenwasser und zum anderen durch eine künstliche Quellfontäne im „Tal der Blumen“ gespeist. Auf einem breiten, asphaltierter Weg können Besucher den Deutschmühlenweiher mit den vielen prächtigen Bäumen am Ufer umrunden. Beliebt sind auch der Prinzenweiher im Meerwiesertalweg unweit des Wildparks und der Tabaksweiher in St. Arnual, der früher zu einer Tabakmühle gehörte. Heute beherbergt das Gebäude ein Restaurant mit Biergarten am Weiher.

Von Saarbrücken in den Warndt: Das große Waldgebiet zwischen den Flüssen Saar, Rossel und Biest liegt teils im Saarland und teils in Lothringen und lädt zu Wanderungen und Besichtigungen ein. An der Landstraße 279, zwischen Differten und Ludweiler, liegt der Warndtweiher. In Großrosseln finden Interessierte den Klärweiher, bei Geislautern (in Richtung Ludweiler) den Rehbruchweiher, der mit seiner Umgebung am Lauterbach ein Nah­erholungsgebiet bildet. Am bekanntesten ist allerdings der Nikolausweiher (oder Mühlenweiher) zwischen den Großrosselner Ortsteilen St. Nikolaus und Karlsbrunn. Das schöne Gewässer wurde im Spätmittelalter für eine Klostersiedlung von Benediktinermönchen geschaffen und diente zur Fischzucht und zum Betreiben einer Mühle. Der Weiher liegt am attraktiven Warndt-Wald-Weg, der gut 16 Kilometer von Karlsbrunn über Dorf im Warndt, Emmersweiler und St. Nikolaus bis zur französischen Grenze und wieder zurück nach Karlsbrunn führt. Dort sind auch das Jagdschloss und der Forstgarten einen Besuch wert.

Immer mehr zu einem Naturparadies entwickelt sich der Schlammweiher Kohlbach am Fuße der Halde in Quierschied-Göttelborn. Ohne menschliche Eingriffe hat sich am Ufer ein breiter Schilfgürtel gebildet. „Er bietet Schutz und Habitat für eine ganze Reihe von Wasservögeln wie zum Beispiel Blässralle, Wasserralle, Zwergtaucher, Teichrohrsänger und Kuckuck“, erklärt der Zweckverband Landschaft und Industriekultur Nord (LIK. Nord). Um den Besuchern einen freien Blick auf das Gewässer zu ermöglichen, hat das Naturschutzgroßprojekt eine reizvolle Aussichtsplattform errichten lassen, von der man einen sehr schönen Blick auf den Weiher und die Halde Göttelborn genießen kann. Den ehemaligen Schlammweiher können Interessierte umrunden und dann auch zur Halde aufsteigen.

Zu den hier vorgestellten gesellen sich noch etliche kleinere Weiher mit eher lokaler Bedeutung. Einer davon ist der Wingertsweiher in Ottweiler mit einem kleinen Erholungsgebiet und Gastronomie. Er ist auch Ausgangspunkt für Wander- oder Radtouren und hier startet auch die Ostertalbahn. Ein anderer ist der Taffingsweiher in Saarlouis-Picard. Er liegt im Taffingstal am Mühlenbach und ist von hohen Bäumen umgeben. Ein bequemer Weg führt vom Ausflugslokal Taffingsmühle rund um das etwa 2,4 Hektar große Gewässer. Wer mehr als nur einen Spaziergang unternehmen möchte, dem sei der Premiumwanderweg Vauban-Steig in der Nähe empfohlen, der auch an der hoch gelegenen Teufelsburg in Felsberg vorbeiführt. Ebenfalls der Naherholung dient der Ommersheimer Weiher im Biosphärenreservat Bliesgau mit einer kleinen Insel und einem Springbrunnen. In diese Kategorie gehört auch der Gutsweiher in Neunkirchen-Furpach. Natur pur dagegen finden Interessierte am Karlsbergweiher in Homburg und an den Weihern in Rehlingen nahe der Autobahn. Was vereinzelte Spaziergänger nicht wissen: Der idyllisch gelegene Eulensee in Nonnweiler-Mariahütte mit dem Eulenhaus ist in Privatbesitz und für Besucher nicht erschlossen.

Am Schlammweiler in Göttelborn hat sich ein breiter Schilfgürtel gebildet. Foto: Thomas Reinhardt

Im Deutsch-Französischen Garten befindet sich der Deutschmühlenweiher mit der Wasserorgel, der besonders im Sommer viele Besucher anlockt. Foto: Thomas Reinhardt