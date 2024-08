Anwohner haben Angst Wildschwein-Rotten in Saarbrücken – Ministerium fordert: „Sie müssen erlegt werden“

Wildschweine streunen auf der Suche nach Nahrung derzeit immer öfter durch Wohngebiete im Regionalverband. Ob am Winterberg oder auf der Hohen Wacht in Saarbrücken oder in Stadtteilen von Völklingen: Ganze Rotten von Schwarzkitteln rennen teils schon früh am hellichten Tag über Straßen und Gehwege, verwüsten angesichts ihres Heißhungers auf Larven, Schnecken und Würmer ganze Gärten und Grundstücke, ängstigen Anwohner oder beißen und verletzen gar wie zuletzt Mitte April in St. Ingbert einen 27-jährigen Mann. Woran liegt das und was kann man dagegen tun?