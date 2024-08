Nur noch abgespeckte Form? Wieder neue Pläne für die Bereitschaftsdienstpraxis in Neunkirchen

In Neunkirchen wird es weiterhin einen ärztlichen Bereitschaftsdienst geben, doch er wird nicht wie bisher im Diakonie-Krankenhaus in der Brunnenstraße in der Innenstadt angesiedelt sein, sondern im Marienhaus-Klinikum im Stadtteil Kohlhof. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Saarland (KVS) mitgeteilt, die für die Organisation der Bereitschaftsdienste zuständig ist. „Im Laufe des Jahres 2025 wird die Bereitschaftsdienstpraxis an den Kohlhof verlagert“, sagt Prof. Dr. Harry Derouet, der Vorsitzende der KVS.