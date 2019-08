650 Heuballen sind am Donnerstagabend auf einem Feld in Wallerfangen in Flammen aufgegangen. Bereits eine knappe Woche zuvor waren in Überherrn 1000 Ballen Heu in Brand geraten. Der Feuerwehreinsatz in Wallerfangen, an dem alle Wehren der Gemeinde beteiligt waren, dauerte auch am Freitagmorgen noch an. Es entstand ein Schaden von rund 19 500 Euro. Die Polizei geht von einer gezielten Brandstiftung aus.Maechtiger Strohballenbrand am Donnerstagabend bei Leidingen. Dabei wurde ein komplettes Strohballenlager mit 650 Ballen kompett vernichtet. Foto: Rolf Ruppenthal. Foto: Ruppenthal