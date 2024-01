Umweltministerin schlägt Pflichtversicherung vor „Es kann alle treffen“ – SPD-Landesregierung zieht Fazit nach Hochwasser im Saarland

Zu 347 Unwetter- und Hochwasser-Einsätzen sind die Feuerwehren im Saarland in der vergangenen Woche ausgerückt. Besonders an Prims und Blies (im Bild die Blies in Ottweiler) waren die Wehren im Dauereinsatz.

Foto: B&K/B&K- fotograf bonenberger