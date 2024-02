SZ-Serie „Wintergemüse – gesund und lecker“ Die märchenhafte Verwandlung der Schwarzwurzel

Optisch macht das Gemüse wenig her. Die Wurzeln haben eine dunkle, kräftige Farbe, meistens klebt noch etwas braune Erde an ihnen. Doch wenn man das Schälmesser ansetzt, passiert es. Eine unerwartete Verwandlung. Ein bisschen wie in manchen Märchen, wenn ein hässliches Entlein zu einem Schwan oder ein ekliger Frosch zu einem Traumprinzen wird. Denn wenn die Schale ab ist, liegen strahlend weiße Stangen vor einem, die an Spargel erinnern. Und weil auch der Geschmack ein wenig an das edle Frühjahrsgemüse erinnert, werden Schwarzwurzeln auch als Winter-Spargel bezeichnet.