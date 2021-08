Bunker im Saarland : Zuflucht im Bombenhagel

Neunkirchen/Saarbrücken/St. Wendel Hochbunker wurden vor und während des Zweiten Weltkriegs gebaut. Im Vergleich zu Tiefbunkern waren sie die preiswerte Variante. Abgesehen von Einmannbunkern hat das Saarland acht. Heute werden sie ganz unterschiedlich genutzt.

Auch im Saarland finden sich einige dieser oberirdischen Kriegszeugen, und offensichtlich sind sie nicht nur für historisch interessierte Zeitgenossen interessant, sondern rufen auch Architekturfotografen auf den Plan: Bis April zeigte die Moderne Galerie in einer größeren Schau auch zwei Aufnahmen von Saarbrücker Hochbunkern, die Mitte der 1980er-Jahre den renommierten Lichtbildner Boris Becker – nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Tennisprofi – hierher lockten. Ein Bild zeigt das Objekt am Burbacher Markt, ein instandgesetzter Altbau mit 1533 Schutzplätzen, dessen Fassade sich heute wesentlich schlichter präsentiert als auf Beckers Fotos – im Vergleich ist er kaum noch wiederzuerkennen. Ganz in der Nähe, in der Breitenbacherstraße in Malstatt, gleich neben dem technisch-gewerblichen Berufsbildungszentrum II, liegt ein viergeschossiger Hochbunker mit Flachdach, der um 1941 errichtet wurde. Zur Verdeutlichung das Gebäude in Zahlen: Es ist 45,90 Meter lang, 16,80 Meter breit und 15,37 Meter hoch; zwei Geschosse befinden sich unter dem Geländeniveau, zwei oberhalb. Damit verfügt es über eine Nutzfläche von 3093 Quadratmetern auf einer Grundstücksgröße von 769 Quadratmetern. Dieser Hochbunker bot früher 1187 Personen Schutz und ist mit Strom, Wasser und Abwasser voll erschlossen. Von außen erscheint er als rechteckiger Klotz, der statt Fenstern lediglich über Sichtluken verfügt. Deutlich ansprechender ist das ästhetisch aufgewertete Gesicht des dreigeschossigen Hochbunkers mit Satteldach im Herzen des Nauwieser Viertels in der Schmollerstraße: Die außergewöhnliche Fassade des ebenfalls circa 1941 gebauten Hochbunkers mit 828 Schutzplätzen wurde in den 1990er-Jahren von dem Schweizer Künstler Markus Lang gestaltet. Durch das Dachgeschoss verlaufen mehrere attraktive Bogendurchgänge aus Backstein. Als weitere Besonderheit ist das Gebäude zweigeteilt, weil durch sein Erdgeschoss hindurch eine knapp fünf Meter hohe Durchfahrt in die Brentanostraße führt. Das ebenfalls voll erschlossene Objekt schmiegt sich perfekt an die seitlich angrenzenden Häuserreihen an und wurde 2016 als Einzeldenkmal in die saarländische Denkmalliste aufgenommen. Es verfügt über Notstromversorgungen, zwei Brunnen, Klimaanlage und Entlüftung; während der Modernisierung im Kalten Krieg erhielt es außerdem hydraulische Türen sowie einen elektrischen Bedienstand.