Serie zu Blackout-Folgen im Saarland Teil 1 Nur nicht schwarz sehen, oder – Ist die Angst vorm Blackout berechtigt?

Um eine Antwort zu finden, haben wir uns mit Peter Erlhofer, 67, Oberstleutnant der Bundeswehr außer Dienst, unterhalten. Er wohnt heute in Neuforweiler. Vor 42 Jahren hat er selbst erfahren, worüber er heute schreibt und spricht: „Am 24. April 1981 wurde mein bis dahin gültiger Glaube, dass der Strom zuverlässig aus der Steckdose kommt und die großen Überlandmasten unerschütterlich in der Landschaft stehen, ein für alle Mal erschüttert.“ Erlhofer, damals in der Nähe von München stationiert, erzählt, was er damals erlebte und was ihn nicht mehr losließ. Er wurde zum Experten in Sachen Blackout. In seiner letzten Verwendung bei der Bundeswehr, als Chef des Stabes im Landeskommando Saarland, hat er dieses Szenario schon vor mehr als zehn Jahren zum einem Schwerpunkt der zivil-militärischen Zusammenarbeit gemacht. Am 17. Mai erscheint im Saarbrücker Geistkirch-Verlag sein Buch „Blackbox Blackout. Fragen zur Komplexität von Stromausfällen - Wege zur Resilienz“.