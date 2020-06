Saarbrücken Es war ein Kraftakt für die Erzieherinnen und Erzieher im Saarland: Innerhalb weniger Tage mussten sie die Kitas nach der Corona-Notbetreuung mit entsprechenden Hygienekonzepten auf den so genannten eingeschränkten Regelbetrieb umstellen.

Seit Montag gilt zwar wieder der Rechtsanspruch jedes Kindes auf einen Betreuungsplatz, doch können in den meisten Kitas nicht alle sofort wieder aufgenommen werden. Wegen der personalintensiven Corona-Auflagen sind zudem die Betreuungszeiten der meisten Kitas eingeschränkt. An Fachkräften mangelte es teilweise bereits vor der Pandemie, jetzt fallen zusätzlich Mitarbeiter aus, die zur Covid-19-Risikogruppe gehören.

In den Einrichtungen des größten Kita-Trägers der Region, der Katholischen Kita Saarland, mit rund 13 000 Kindern, sind seit Montag etwa 50 Prozent der Schützlinge wieder an Bord, wie Sprecherin Petra Oberhauser auf SZ-Anfrage mitteilte. Die Zahl steige nun „zeitversetzt von Tag für Tag“. Zuvor hätten die Kita-Leitungen bei den Eltern den Bedarf abgefragt. Personalintensiver sei die Arbeit der Erzieherinnen und Erzieher unter anderem auch deshalb, weil Eltern ihre Kinder derzeit nicht bis in die Kita hineinbegleiten dürften, ihnen etwa beim Ausziehen von Jacken und Schuhen behilflich sein dürften. Das und weitere Aufgaben müssen Kita-Mitarbeiter jetzt zusätzlich übernehmen – obwohl laut Oberhauser rund 20 Prozent des Betreuungspersonals aus Schutz- und Gesundheitsgründen momentan nicht einsetzbar ist.

Zwar gebe es Genehmigungen für Betreuungsvertretungen, etwa von Uni oder HTW, doch würden die Auflagen für die Bewerber – wie beispielsweise die Erteilung eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnis – zunächst viel Zeit in Anspruch nehmen, sagt Oberhauser. Was auch der Geschäftsführer des Verbundes Evangelische Kindertageseinrichtungen im Saarland, Lutz Albersdörfer bestätigt. „Wir versuchen, allen Kindern die Betreuung zu ermöglichen, allerdings nicht das volle Betreuungsprogramm“, sagt Albersdörfer. Kita-Zeiten seien meist beschränkt auf die Zeit zwischen 8 und 15 Uhr, im Anschluss würden oft noch Kita-Neulinge eingewöhnt. „Die mussten wir coronabedingt zurückstellen“, erklärt Albersdörfer. Für das Mittagessen ihrer Sprösslinge müssten Eltern derzeit selbst sorgen.

Anders in der städtischen Kita Eschberg in Saarbrücken. Hier können Kinder in drei Gruppen mittags weiterhin vom Caterer versorgt werden, sagt Leiterin Sabine Yöndel. Aktuell würden am Eschberg 43 Kinder betreut. Ab kommender Woche sei die Kita mit 63 Kindern wieder voll besetzt, Krippenkinder inklusive. „Wir haben hier auf dem Kita-Gelände die Möglichkeit, viel nach draußen zu gehen“, sagt Yöndel. Das sei auch im Hinblick auf die Pandemie ein großer Vorteil.