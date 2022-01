Nationalpark Hunsrück-Hochwald : Ist der Wolf zurück im Saarland? So will es Umweltminister Jost herausfinden

Foto: dpa/Ingo Wagner

Saarbrücken/Nonnweiler/Birkenfeld Bereits zum vierten Mal ist jetzt in Luxemburg ein Wolf herumgeschlichen. Nur ums Saarland machen die Wölfe vermeintlich nach wie vor einen großen Bogen. Umweltminister Reinhold Jost will beweisen, dass die Tiere auch hier sind – aber wie?

Der graubärtige Saar-Umweltminister Reinhold Jost (SPD) ist zum Fallensteller geworden. Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald hat Jost im Zehntel des Gebiets, der zum Saarland gehört, fünf Fotofallen auf Kniehöhe aufstellen lassen. Mit diesen Wildkameras will Jost endlich den Beweis erbringen, dass Isegrim, der im 19. Jahrhundert in den hiesigen Breiten ausgerottet wurde, endlich zurückgekehrt ist. Bisher haben alle ans Saarland angrenzenden Gebiete der Groß-Region bereits mehrfach ausrufen können: „Der Wolf ist da“. Nur Saar-Umweltminister Jost nicht. Dabei hatte Jost schon vor Jahren seinen Wolfsmanagement-Plan aufgestellt, um für den „Wolfsfall“ gerüstet zu sein. Denn der scheue Räuber soll nicht etwa nach einem Erscheinen über der Haufen geschossen werden. Nein, er soll zum Objekt der Beobachtung und unter den Schutz der CDU/SPD-Landesregierung gestellt werden. Etwaige Wolfs-Opfer in Schafsherden will das Ministerium dann ausgleichen.

Doch während die Wölfe durch Luxemburg, Ost-Belgien, Rheinland-Pfalz und Lothringen streifen, blieb das Saarland bislang wolfslos. Bei einem Treffen mit luxemburgischen Regierungsvertretern sollen diese dem Vernehmen nach gegenüber Jost sogar gefrotzelt haben, dass er den Wolf nicht locken könne. Viel Zeit dürfen sich die Wölfe mit ihrem Erscheinen im Saarland ohnehin nicht machen, da die Verlängerung der Amtszeit von Jost nach der Landtagswahl Ende März nicht als sicher gilt.

Insgesamt sind 55 Fotofallen im Nationalpark Hunsrück-Hochwald installiert worden, sagte die Wildtierökologin Anja Schneider der Deutschen Presse-Agentur in Birkenfeld. Die Kameras seien an vorhandenen Wegen und Forststraßen auf Kniehöhe angebracht – und reagierten auch bei Bewegungen in der Dunkelheit.

Im Mai 2021 hatte es einen ersten genetischen Wolfsnachweis für das Nationalparkgebiet auf rheinland-pfälzischem Bann gegeben – danach aber keine weiteren mehr. Es sei „durchaus möglich“, dass Wölfe und Luchse den Nationalpark durchstreiften, „ohne dass es jemand mitbekommt“, sagte Schneider, die für das Projekt im Nationalparkamt zuständig ist. Das sei nicht ungewöhnlich, denn Wölfe wanderten bei der Suche nach einem neuen Revier bis zu tausend Kilometer weit.

Saar-Umweltminister Reinhold Jost (SPD). Foto: dpa/Oliver Dietze

Die Fotofallen würden nun eingesetzt, um Hinweise auf die mögliche Anwesenheit von den sogenannten Großkarnivoren zu bekommen. Bislang habe es noch keine entsprechenden Fotos gegeben, sagte die Expertin. Das Projekt, das mit dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf der Forschungsanstalt für Waldökologie und Forstwirtschaft in Trippstadt entwickelt wurde, laufe voraussichtlich bis Ende dieses Jahres.

Die Kameras werden nach Angaben von Schneider alle vier Wochen kontrolliert. Die Fotos dienten nur wissenschaftlichen Zwecken – die Überwachung menschlicher Aktivitäten sei in keinem Falle beabsichtigt, teilte das Nationalparkamt mit. Wenn Spaziergänger oder Jäger erfasst würden, würden die Bilder vom Nationalparkamt unverzüglich gelöscht. Das Projekt war im Dezember 2021 gestartet.

Bei dem im Frühjahr vergangenen Jahres im Nationalpark nachgewiesenen Wolf handelte es sich übrigens um einen männlichen Grauwolf. Der erste Nachweis eines Wolfes nach mehr als 100 Jahren in Rheinland-Pfalz gelang 2012 im Westerwald. Wölfe stehen unter Naturschutz. Auch die Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat 2015 einen Managementplan für den Umgang mit der Tierart eingeführt.

Im an Rheinland-Pfalz angrenzenden Luxemburg war am Dienstag erneut ein Wolf nachgewiesen worden. Das Tier sei im Norden des Landes bei Wincrange anhand von Fotos von Experten der Naturverwaltung eindeutig als Wolf bestätigt worden, teilten Verwaltung und Umweltministerium in Luxemburg mit. Es handele sich um den vierten Nachweis eines Wolfes in Luxemburg seit mehr als 100 Jahren. Der erste Wolf war 2017 im Raum Holzem-Garnich aufgetaucht, 2018 gab es einen Nachweis bei Fouhren, einen weiteren 2020 im Raum Niederanven.