Gymnasium trifft Handwerk Von Schokobären bis zum Flaschenöffner: Gymnasiasten lernen bei Modellversuch Handwerk kennen

Im Gymnasium sitzen sie bei Mathe und Englisch noch alle auf der Schulbank, jetzt lernen sie auf dem Weg zur späteren Berufsorientierung bei einem „Mitmachtag-Modellversuch“ in der Handwerkskammer des Saarlandes erstmals auch die illustre Palette des Saar-Handwerks kennen: Der gerade noch 13-jährige Joel übt sich in den Werkstätten der Handwerkskammer (HWK) in Saarbrücken bei den Konditoren am Modellieren eines Schokobären, der 14-jährige Tim feilt an der Umrandung einer Lupe für einen Augenoptiker, der 15-jährige Moritz fertigt bei den Metallhandwerkern selbst einen Flaschenöffner und die gleichfalls 15-jährige Maya steckt auf einer Platine ein elektronisches Spiel zusammen. Sie alle gehören zu den Schülern und Schülerinnen der achten Klassen des Saarbrücker Gymnasiums am Rotenbühl, die sich am Montag als erste Gymnasiasten im Saarland überhaupt unter Anleitung von Ausbildungs-Trainern an dem Modellversuch Werkstatttage in der Handwerkskammer beteiligten.