Höchste Sternedichte trotz Montan-Hintergrund Vom Fleischkäsweck zur Sternegastronomie – Wie das Saarland zur Feinschmeckerregion wurde

Deutschlands größte Dichte an Sternerestaurants, viele andere Gaumengenüsse und dazu Spitzenweine wie Grauburgunder von der Obermosel oder auch das gerade erst gekürte beste deutsche Pils von Karlsberg: Im Wettbewerb der Bundesländer um mehr Gäste und Übernachtungszahlen punktet das kleine Saarland derzeit laut Fachmagazinen immer öfter als kulinarisches und gastronomisches kleines Paradies, bei dem Liebe durch den Magen geht. Doch was hat die frühere Montanregion von Kohle und Stahl, mit Lyoner-Bergmannsfrühstück, Bibbelchesbohnesupp aus dem heimischen Garten oder auch dem bis heute beliebten Fleischkäsweck, eigentlich zum echten Feinschmeckerland gemacht? Darüber referierte der Leiter des Saarbrücker Stadtarchivs, Dr. Hans-Christian Herrmann, an einem amüsant-informativen Abend in der Stadtbibliothek.