Der steinige Weg von Dschibuti nach Saarbrücken „Ich bin schon mein ganzes Leben lang Ausländer“

Eigentlich hat er schon Feierabend, aber da ist noch unerwartet eine Jugendliche reingekommen, die seit Tagen unter heftigen Bauchschmerzen leidet. Dr. Ahmed Hag, Oberarzt in der Abteilung für Gastroenterologie und Innere Medizin der Saarbrücker Caritas-Klinik, bleibt und übernimmt. In aller Seelenruhe befragt er seine Patientin, erklärt ihr beim Ultraschall in einfachen Worten, was auf dem Monitor zu sehen ist. Seine gelassene, freundliche Art kommt an. Das Mädchen entspannt sich sichtlich. Am Ende gibt der Arzt Entwarnung: „Kein Grund zur Sorge.“