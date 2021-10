Mitarbeiter dringend gesucht : Verrückte Gastro-Welt: Personalmangel bremst Saar-Spitzenköche aus

Und husch – ist er auch schon wieder weg: Viele Restaurants suchen dringend Personal, in Küche und Service. Foto: Thomas Reinhardt

Saarbrücken/Saarlouis/Blieskastel/Kirkel/Neunkirchen Erst Corona, dann fehlende Arbeitskräfte, jetzt steigende Preise: Die Gastronomie hat es derzeit nicht einfach. Einige Restaurants schränken ihre Öffnungszeiten ein. Wie gehen die Küchenchefs im Saarland mit der Situation um?

In der Gastronomie herrscht Personalmangel. Vor allem viele Restaurants suchen händeringend nach Arbeitskräften. In allen Bereichen. „Es fehlt vorne und hinten an Personal, überall“, sagt Katharina Ressmann von Ressmann’s Residence in Kirkel. Das renommierte Hotel-Restaurant besteht seit 36 Jahren, sowas haben Katharina und Günther Ressmann noch nicht erlebt. „Wir suchen langfristig: Sous-Chef, Koch/Patissier, Frühstückshilfe“ steht auf ihrer Homepage. Ihre Öffnungszeiten haben sie noch nicht einschränken müssen, aber sie haben sie inzwischen angepasst: Ruhetage sind Dienstag, Mittwoch und Sonntagabend, dafür ist zusätzlich am Samstagmittag geöffnet. „Da bieten wir unser Drei-Gang-Auswahlmenü an, das wird sehr gut angenommen“, so Katharina Ressmann. Am Wochenende ganz zu schließen, so wie es inzwischen einige Spitzenköche wie Klaus Erfort es tun, kommt für Familie Ressmann nicht in Frage: „Das sind unsere Haupttage, da unsere Gäste überwiegend privat essen gehen. Und die wollen am Wochenende kommen.“

Ähnlich sieht es in der Hostellerie Bacher-Wögerbauer in Neunkirchen-Kohlhof aus. Auch Besitzer und Küchenchef Hermann Wögerbauer sucht Personal, eine oder einen Auszubildenden für die Küche und auch im Service. „Ich hatte auch schon mal überlegt, am Sonntag komplett zu schließen“, sagt er, „aber das kann ich mir nicht leisten, da haben wir eine sehr große Nachfrage und würden unsere Gäste vor den Kopf stoßen.“ Von Dienstag bis Samstag müsse er sowieso öffnen, da seine Hotelgäste bei ihm essen möchten. So steht er selbst in der Küche und hat auch noch zwei von ihm selbst ausgebildete Köche übernommen. „Das kostet natürlich“, sagt er, „da muss ich meine Preise anheben, anders geht es nicht.“ Ansonsten brumme sein Laden, sagt er, vor allem im Bankettbereich (Hochzeiten). „Noch nie habe ich so vielen Leuten absagen müssen, wie nach der Wiedereröffnung im Sommer.“

Lesen Sie auch Neue Öffnungszeiten : Warum beide Restaurants von Sternekoch Klaus Erfort am Samstag jetzt geschlossen bleiben

Verrückte Gastro-Welt: Die Leute haben Lust zum Essengehen, wollen genießen und feiern. Die Restaurantbesitzer freuen sich darüber, könnten nach den neuen Lockerungen weiter Gas geben, werden aber vom Personalmangel ausgebremst. Und auch von steigenden Preisen. Stefan Burbach vom Restaurant Niedmühle – Land & Genuss Hotel in Rehlingen-Siersburg-Eimersdorf kann ein Klagelied davon singen. „Der Betrieb bei uns läuft sehr gut“, sagte der Besitzer und Küchenchef, „aber die Produkte sind deutlich teurer geworden, das ist nicht mehr normal.“ Zum Teil hätten sich die Preise verdoppelt, beim Fleisch, ganz besonders beim Lamm, und vor allem beim Fisch. „Wir werden deshalb nicht umhin kommen, so ungern wir das tun, unsere Preise ein wenig anzuheben.“ Auch er sucht in allen Bereichen Personal, komme aber noch einigermaßen klar. „Derzeit bekommen wir das noch hin, aber es kann gut sein, dass wir im neuen Jahr unsere Öffnungszeiten einschränken müssen.“

Diesen Schritt hat das Restaurant Kunz in St. Wendel-Bliesen schon seit geraumer Zeit hinter sich. Mittags bleibt bis auf den Sonntag komplett zu. Das Gourmet-Restaurant (ein Michelinstern) ist nur noch an drei Abenden geöffnet (Donnerstag bis Samstag ab 18 Uhr) das Restaurant Kaminzimmer (Bib Gourmand) von Donnerstag bis Samstag, ab 18 Uhr, sowie am Sonntagmittag.

Auch das La Maison Hotel und Restaurant in Saarlouis, Küchenchef: Martin Stopp, hat inzwischen seine Öffnungszeiten heruntergefahren. Das Bistro Pastis (Bib Gourmand) hat von Dienstag bis Samstag nur noch mittags geöffnet (abends die ganze Woche nur für Hotelgäste). Das Louis Restaurant (ein Michelinstern) können Interessierte von Donnerstag bis Samstag ab 18.30 Uhr besuchen sowie am Sonntag zum Mittagessen. Sonntagabend bis Mittwoch sind hier Ruhetage.

Auch Küchenchef Marc Pink (Landwerk) sucht dringend Personal für sein Sterne-Restaurant in Wallerfangen. Foto: Thomas Reinhardt

Auch das Restaurant Landwerk in Wallerfangen, Küchenchef Marc Pink (ein Michelin-Stern), sucht dringend Personal. So ist derzeit im Landwerk nur das Sterne-Restaurant geöffnet, den Bistrobereich will der neue Besitzer Ingo Stotzem erst im neuen Jahr wieder starten.

Samstag und Sonntag Ruhetage – das ist in Hämmerle’s Restaurants schon seit rund zwei Jahren so. „Das hatten wir uns schon vor der Pandemie überlegt“, sagt Besitzer und Küchenchef Cliff Hämmerle. „Wir wollten unseren Mitarbeitern etwas bieten. Die jungen Leute brauchen mehr Freizeit, das ist doch verständlich.“ Und das habe sich bestens bewährt. „Unsere Gäste haben das sehr gut angenommen, die kommen seitdem unter der Woche anstatt samstags oder sonntags“, so Hämmerle. Überhaupt habe er festgestellt, dass sich das Essverhalten geändert habe, meint er. „Die Leute gehen am Samstag oder Sonntag gerne mal ins Theater oder ins Kino oder sie kochen mit Freunden privat und kommen deshalb an Werktagen zu uns essen.“ Vom aktuellen Fachkräftemangel sei aber auch er betroffen. „Aus diesem Grund mussten wir unsere Kapazitäten anpassen.“ Das Restaurant Landgenuss (Bib Gourmand) hat jetzt nur noch mittags geöffnet, allerdings deutlich länger: Von Montag bis Freitag, 11.30 bis 15.30 Uhr. Und das Restaurant Barrique (ein Michelinstern) öffnet von Dienstag bis Freitag ab 18.30 Uhr seine Pforten. Damit entlaste er auch seine Mitarbeiter, denn die müssen jetzt keinen zeitraubenden Teildienst mehr machen, sondern „nur“ noch mittags oder abends.

Cliff Hämmerle lässt sein Restaurant schon seit zwei Jahren samstags und sonntags geschlossen. Foto: Thomas Reinhardt