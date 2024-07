Begabtenförderung Kann man auf dem Mond Fußball spielen?

Mittlerweile hat das BHB 21 Partnerschulen für die „Digitale Drehtür“ gefunden – ein weiterer Baustein, um besonders neugierigen, besonders begabten Nachwuchs zu fördern. Gefragt, wie viele denn gemeinhin als hochbegabt gelten (festgemacht an einer IQ von mehr als 130), meint Sandra Behrend, das sei rund jede/r Zehnte. Wobei das BHB bewusst auf Testungen verzichte, weil die Grenzen fließend seien. Deshalb verstehen sich die Denkwerkstätten, die man an mehr als 30 saarländischen Kitas und Schulen anbietet, denn auch eher als AG-Angebote für leistungsstarke und begabte Schülerinnen und Schüler. Dafür wechselt in diesen Werkstätten dann, wenn man so will, der Umlaut: Wer mitmacht, wird nicht nur gefördert, sondern auch gefordert.