Feriencamp zur Völkerverständigung in Gersheim Aufenthalt im Saarland bietet Schülern Ablenkung vom täglichen Luftalarm daheim

Was wissen wir Deutschen eigentlich über Polen und die Ukraine? Sicher, die Bilder vom Krieg in der Ukraine sind bei fast allen präsent. Die meisten könnten wahrscheinlich auch auf der Landkarte mit dem Finger auf das jeweilige Land zeigen und ein paar Städte benennen – aber die Kultur kennen nur die wenigsten, meint Frank Grandjean, Geschäftsführer des ökologischen Schullandheims Spohns Haus in Gersheim (Saarpfalz-Kreis).