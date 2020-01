Baiersbronn/Saarbrücken Die „Schwarzwaldstube“ ist über die Grenzen von Baden-Würtemberg hinaus bekannt. Bei einem Feuer wurde das Drei-Sterne-Restaurant zerstört. Saar-Spitzengastronom Klaus Erfort bedauert den Verlust des Traditionshauses.

„Die Schwarzwaldstube hat Geschichte geschrieben“, sagt Erfort. „Ganz Deutschland schaut darauf.“ Das Wichtigste sei aber, dass bei dem Unglück niemand zu Schaden gekommen ist. Dennoch, ein Verlust für Deutschlands Gastronomielandschaft. „Mit der Schwarzwaldstube ist ein Stück deutsche Tradition einfach verbrannt“, so Erfort.

Der Saar-Spitzengastronom, der das Drei-Sterne-Haus „Gästehaus Klaus Erfort“ in der Mainzer Straße in Saarbrücken betreibt, arbeitete von 1993 bis 1994 unter dem damaligen Küchenchef Harald Wolfahrt als Chef Tournant. Ein Tournant ist ein Allround-Koch, der je nach Bedarf an den verschiedenen Stationen eingesetzt werden kann. „Das war meine letzte Station bevor ich selbst Küchenchef geworden bin“, erinnert sich Erfort.