Wettervorhersage : Zwischen Sonne und Regen – so wird das Wetter im Saarland

Zwischen Sonne und Regen – so wird das Wetter im Saarland

Für zwei Tage kehrt im Saarland der Frühling ein und bringt Temperaturen über 20 Grad. Am Wochenende erwartet der Deutsche Wetterdienst dann leider regnerisches Wetter.

Kurz vor dem 1. Mai kehrt im Saarland aktuell der Frühling mit viel Sonne zurück. Sowohl am heutigen Donnerstag als auch am Freitag sind im Saarland laut dem Deutschen Wetterdienst (DW) Temperaturen bis 22 Grad und Sonne zu erwarten. Lediglich leichter Wind und einige Wolken könnten das Wetter minimal trüben.

Saarland: Regen oder Sonnenschein? So wird das Wetter am 1. Mai

Prognose für diese Woche : Saarland: Regen oder Sonnenschein? So wird das Wetter am 1. Mai

Am Wochenende sieht die Lage leider anders aus. Bereits am Freitagabend besteht laut dem DW gebietsweise das Risiko auf leichte Niederschläge. Samstags erwarten die Meteorologen dann stark bewölktes Wetter mit einigen Schauern und vereinzelt auch Gewittern. Die Temperaturen steigen höchstens bis 16 Grad.

Auch für den 1. Mai am Sonntag sehen die Vorhersagen aktuell nicht viel besser aus. Bei schwachem bis mäßigem Wind erwartet der DW am Feiertag immer wieder einzelne Schauer und schon wie am Vortag lediglich Temperaturen von 12 bis 16 Grad.