Wettervorhersage : Nebliges und frostiges Wochenende im Saarland erwartet

Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Offenbach In der Nacht von Donnerstag auf Freitag herrschte in weiten Teilen des Saarlandes dichter Nebel. Auch über den Tag und bis in den Samstag hinein müssen die Saarländer in einigen Gebieten mit eingeschränkten Sichtweiten rechnen.

Zum Start ins Wochenende wird das Wetter am Freitag im Saarland verbreitet bedeckt oder neblig-trüb. Erst zum Nachmittag lockern die Wolken gebietsweise auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. In den Mittelgebirgen könne es dann auch sonnig werden. Die Höchstwerte liegen zwischen 5 und 8 Grad, bei viel Sonne können im Bergland bis zu 9 Grad erreicht werden.

Auch am Morgen kann es im Saarland laut Wetterdienst stellenweise noch zu dichtem Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern kommen. Besonders im Süden und Osten könne der Nebel den ganzen Tag bleiben und sich nur vereinzelt auflockern.

In der Nacht zu Samstag verdichten sich laut DWD-Prognose die Wolken, in der zweiten Nachthälfte kann es im Norden und Westen etwas Regen geben. Die Temperaturen fallen auf 4 bis 0 Grad, im Süden und Osten kann es bei -1 Grad frostig werden. Auch in dieser Nacht ist wieder Nebel mit Sichtweiten von unter 150 Metern zu erwarten.

Am Samstag wird das Wetter nach Vorhersage der DWD-Meteorologen stark bewölkt und regnerisch bei Temperaturen bis 10 Grad. Auch der Sonntag beginnt demnach mit Regen, später bleibt es trocken bei überwiegend dichten Wolken.

(dpa)