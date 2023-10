Prognose des Wetterdienstes Herbst meldet sich kurz – so wird das Wetter im Saarland diese Woche

Die erste Oktober-Woche im Saarland und in Rheinland-Pfalz startet am Montag spätsommerlich. Nach morgendlichem Nebel soll der Tag laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiter mit bis zu 27 Grad werden. Erst in der Nacht zu Dienstag soll es bewölkter werden, die Temperaturen sinken auf 17 bis zwölf Grad.