Temperaturen steigen So warm soll es diese Woche im Saarland werden

Am Montag bleibt der Himmel über dem Saarland meist stark bewölkt. Vereinzelt kann es Sprühregen geben, größtenteils soll es laut Deutschem Wetterdienst aber niederschlagsfrei bleiben. Am Tag steigt das Thermometer auf maximal 18 Grad, in der Nacht zu Dienstag kann es auf acht Grad abkühlen.