Ausblick aufs Wochenende Wetterdienst warnt vor Unwetter mit Starkregen im Saarland

Jung erwartet für den Samstag maximal 23 Grad und dichte Wolken, immer wieder Regen, Regenschauer oder auch mal ein Gewitter. Aufatmen können die Saarländer dann am Sonntag wieder. Da soll es laut Jung ab dem Mittag wieder schöner werden – „mit viel Sonnenschein und bis 26 Grad“. Darüber dürften sich auch viele Amateur-Fußballer freuen. Denn an diesem Wochenende starten viele Vereine im Saarland in die Saison 2024/25.