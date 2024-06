Teils Warnstufe 2 Wetterdienst warnt vor Gewittern und Starkregen im Saarland

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für den Freitagnachmittag und -abend vor Gewittern und Starkregen im Saarland und in Rheinland-Pfalz. „Lokal und eng begrenzt sind Unwetter in Bezug auf Starkregen mit Mengen zwischen 30 und 40 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen“, so die Meteorologen. Auch Hagel und Sturmböen bis 80 Stundenkilometer seien möglich. Der DWD hat zudem für den Saarpfalz-Kreis und Teile des Regionalverbandes Saarbrücken inklusive der Landeshauptstadt die Warnstufe 2 ausgerufen (Warnung vor markantem Wetter). Die Höchstwerte liegen zwischen 20 Grad in der Eifel und 24 Grad am Rhein und in der Vorderpfalz.