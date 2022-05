Amtliche Warnung : Heute drohen erneut Unwetter im Saarland – Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern

Update Offenbach /Saarbrücken Erste Gewitter sind bereits in der Nacht und am frühen Morgen über die Region hinweggezogen. Ab Mittag sollen die nächsten folgen. Die aktuelle Prognose mit einer ersten amtlichen Warnung.

Das Hoch Zeus hat am Sonntag in weiten Teilen Deutschlands sonniges Wetter gebracht – doch schon am frühen Montagmorgen, 23. Mai, zogen erneut Gewitter über das Saarland hinweg. Finja habe das Potenzial für ein kräftiges Gewittertief, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. „Allerdings kann Finja bei nahezu allen Parametern nicht mit Emmelinde vom vergangenen Freitag mithalten“, sagte ein Meteorologe.