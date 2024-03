Frühlingswetter vorbei? Saarländer müssen sich am Wochenende auf Minusgrade und Schnee einstellen

Am Samstagvormittag zieht der Regen langsam nach Südwesten ab und es ist wechselnd bis stark bewölkt. Örtlich sind Regen- und Graupelschauer verbreitet, in höheren Lagen teils mit Schnee vermischt. Vereinzelt kann es auch kurze Gewitter geben, so der DWD. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 5 Grad in den Hochlagen und um 10 Grad in tieferen Lagen.