Wettervorhersage für das Saarland Am Abend drohen örtlich Schauer und Gewitter

Das Saarland startet stark bewölkt, stellenweise auch neblig-trüb in den Donnerstag: Die Sichtweite am frühe Morgen ist eingeschränkt, liegt örtlich bei unter 150 Metern. Der Nebel soll sich im Laufe des Vormittags auflösen – die feuchten und zu Gewittern neigenden Luftmassen bleiben uns aber erhalten, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Gegen Abend könne es dann zu ersten Schauern und Gewittern kommen. Sonst bleibt es trocken bei Höchsttemperaturen von 27 bis 30 Grad.