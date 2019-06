Das Pfingstwetter im Saarland : Nach stürmischen Böen folgt ein sonniger Sonntag

Saarbrücken Nach einem durchwachsenen Samstag mit vielen Wolken sollten die Menschen im Saarland den Sonntag genießen. Denn es steht danach erneut wechselhaftes Wetter an.

Sonne und Wolken, dazu stürmischer Wind und mäßige Temperaturen: So startete das Saarland am Samstag ins Pfingstwochende. Nach Maximalwerten von etwas über 20 Grad kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienses (DWD) in Offenbach für Sonntag eine kurzzeitige Besserung an.