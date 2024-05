Unbeständiges Wetter im Saarland erwartet Wolken- und Regenfront zieht über das Saarland

Der Donnerstag verläuft ähnlich: Am Vormittag einzelne Schauer und Gewitter, am Nachmittag vermehrt teils kräftige Gewitter mit Starkregen. Unwetterartige Starkregenereignisse sind laut Deutschem Wetterdienst wahrscheinlich. Die Temperaturen gehen leicht auf 16 bis 20 Grad zurück. In der Nacht zum Samstag soll der Regen etwas nachlassen.