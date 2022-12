Schnee zum Fest? : Weiße Weihnachten 2022 im Saarland: Wetter-Experte wagt Schnee-Prognose

Saarbrücken/Wiesbaden Alle Jahre wieder hören Meteorologen dieselbe Frage: Gibt es Schnee zu Weihnachten? Wetterexperte Dominik Jung sagt, im Dezember könnte eine „Überraschung“ aufs Saarland warten.

Streng genommen befinden wir uns immer noch im Herbst. Kalendarischer Winteranfang ist erst am 21. Dezember – zur Wintersonnenwende, dem kürzesten Tag des Jahres. Da machen es sich die Meteorologen etwas leichter: Meteorologischer Winteranfang ist jedes Jahr am 1. Dezember. Das ist im Saarland auch bereits zu spüren. Bei Temperaturen um die fünf Grad machen die Wetter-Experten erste vorsichtige Schnee-Vorhersagen für das Wochenende. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die nächsten Tage im Saarland Niederschlag und Höchsttemperaturen von sechs Grad voraus.

Die Winter im Saarland sind in den letzten Jahren recht mild ausgefallen. Laut Wetterdatenbank „Meteostat“ schwankten die Temperaturen in Saarbrücken alleine im Dezember 2021 zwischen minus vier und plus 15 Grad.

Kältehoch aus Sibirien bringt kalte Luft ins Saarland

Das wird dieses Jahr voraussichtlich etwas anders aussehen. „Der Dezember läuft dieses Jahr insgesamt recht winterlich an“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterportal wetter.net auf SZ-Anfrage. Noch vor drei Monaten hätten er und seine Kollegen einen weiteren milden Winter prognostiziert. „Aber jetzt sehen wir, wie viel Kälte da um uns wuselt.“

Da „wuselt“ vor allem viel kalte Luft, die ein Kältehoch aus Sibirien bringt. „Im Dezember wird es schon einiges an Kälte im Saarland geben“, sagt Jung: Die Temperaturen liegen voraussichtlich zwischen null und fünf Grad.

Weiße Weihnachten werden in den meisten Regionen Deutschlands immer seltener. „Der #Klimawandel vertreibt die romantischen Weißen Weihnachten Schritt für Schritt aus Deutschland", so Uwe Kirsche, Sprecher des DWD, zu einer neuen Auswertung des nationalen Wetterdienstes.

Auch für den kommenden Januar und Februar werden laut dem Wetter-Experten momentan die Trends auf niedrigere Temperaturen zurückgerechnet als zunächst erwartet. Trotzdem bleibt der Winter in Deutschland insgesamt laut Vorhersagen eher mild: Der DWD rechnet mit durchschnittlichen Mindesttemperaturen von etwa zwei Grad. Aber Dominik Jung findet: „Da wartet vielleicht noch eine Überraschung auf uns.“

Steht dem Saarland Schnee an Weihnachten bevor?

Eine bestimmte Winter-Überraschung beschäftigt die Menschen in Deutschland jedes Jahr aufs Neue ganz besonders: Steht uns eine weiße Weihnacht bevor?

Sehr wahrscheinlich ist weihnachtlicher Schnee an der Saar dieses Jahr nicht – „aber zumindest ein Stückchen wahrscheinlicher als in den letzten Jahren“, sagt Jung. Statistisch gesehen liege die Chance auf weiße Weihnachten in Deutschland zwischen fünf und zehn Prozent.

In Niedersachsen und Berlin fällt bereits Schnee. Laut Wetter-Experte Dominik Jung zieht dieses Schneefallgebiet momentan nach Hessen und von dort wahrscheinlich weiter in Richtung Rheinland-Pfalz. „Davon könnte das Saarland zumindest in höheren Lagen auch etwas abbekommen.“

Ob da ausgerechnet an Weihnachten passiert – „das steht noch in den Sternen“, sagt Jung. Erste verlässlichere Vorhersagen dazu könne man erst fünf bis zehn Tage vor Weihnachten treffen. „Und selbst dann kann es noch in die Hose gehen.“

Letztes weißes Weihnachten im Jahr 2010

Zumindest in Hollywood-Filmen gehören Weihnachten und Schnee fest zusammen. Doch hierzulande kommt das eher selten vor. Der Dezember ist oft einfach noch zu warm für eine bleibende Schneedecke.

Das letzte weiße Weihnachten im Saarland liegt mehr als zehn Jahre zurück: Laut Kachelmannwetter war der Dezember 2010 einer der kältesten seit Beginn der Aufzeichnungen und Weihnachten in diesem Jahr ein „Extremwetterereignis“. Deutschlandweit lag eine geschlossene Schneedecke, die in ihrer Höhe und Ausbreitung demnach einzigartig seit den Wetteraufzeichnungen 1950 war.