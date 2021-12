Vorhersage : Das Wetter im Saarland zeigt sich die nächsten Tage eher trist (mit Video)

Service Offenbach/Saarbrücken Auch am Dienstag müssen sich die Menschen im Saarland auf neblig-trübes Wetter einstellen. Ob sich daran in den kommenden Tagen etwas ändert, erklären die Experten des Deutschen Wetterdienstes.

Neblig-trüber Himmel und örtlich etwas Sprühregen bestimmen am Dienstag das Wetter im Saarland. Die Temperaturen erreichen sechs bis acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Auch in der Nacht zu Mittwoch kann es verbreitet dichten Nebel geben. Am Mittwoch wird es demnach stark bewölkt, aber trocken bei Höchstwerten zwischen fünf und acht Grad.