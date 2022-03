Wetterprognose : Der Frühling nähert sich dem Saarland mit großen Schritten

Saarbrücken Die Menschen im Saarland können sich in den kommenden Tagen auf richtig viel Sonne einstellen. Dabei bleibt es trocken.

Mit Volldampf in den Frühling: Am Dienstag und Mittwoch lässt sich im Saarland und in Rheinland-Pfalz die Sonne blicken. Der Regen bleibt dagegen aus. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) aus Offenbach ist am heutigen Dienstag mit einem Temperaturanstieg auf sieben bis elf Grad zu rechnen.