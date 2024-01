Wolken ziehen auf Dieses Wetter kommt am Wochenende auf die Saarländer zu

Im Saarland bleibt es weiter frostig, aber häufig sonnig — so zumindest prognostiziert es der Deutsche Wetterdienst für die kommenden Tage. Die Höchsttemperaturen liegen am Donnerstag tagsüber bei null bis drei Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In der Nacht zum Freitag ziehen dann den Vorhersagen zufolge aus Norden dichtere Wolken auf. Es bleibe aber niederschlagsfrei bei Tiefsttemperatur zwischen minus drei und minus sieben Grad.