Wettervorhersage : So frostig wird es diese Woche im Saarland

Worauf sich die Menschen im Saarland die kommenden Tage einrichten müssen. (Symbolbild) Foto: dpa/Roberto Pfeil

Saarbrücken Winter im Saarland: Von Schneebergen blieb die Region bislang verschont. Daran ändert sich in absehbarer Zeit auch nichts. Aber es wird wieder knackig kalt, meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Graues Einerlei soll sich in dieser Woche aus dem Saarland verabschieden. Die Sonne kommt öfter zum Vorschein. Das kündigen die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an.

Auch wenn die Sonnenstunden zunehmen, ist Frühling noch längst nicht in Sicht. Im Gegenteil: Es soll wieder eisig kalt werden. Besonders in den Nächten gehen die Grade weit unter den Gefrierpunkt zurück.

Foto: Ruppenthal 90 Bilder Die besten Drohnen-Bilder aus dem Saarland: So schön ist unser Bundesland von oben

Ruhiges Winterwetter: So startet das Saarland in die neue Woche

Mit ein paar letzten Schneegrieseln in den Höhenlagen rechneten die Meteorologen noch an diesem Montag, 6. Februar, in den Höhenlagen. Damit ging auch eine erhöhte Glättegefahr einher.

Im Laufe des Tages aber sollen sich die Wolken mehr und mehr verziehen. Es wird heiter. Die Temperaturen steigen im Flachland auf vier bis sieben Grad, im Bergland ist bei ein Grad Schluss.

Trocken soll’s dann auch in der Nacht auf Dienstag bleiben. Dabei wird’s frostig. Der DWD meldet minus zwei bis minus sechs Grad. Auch wenn weder Schnee noch Regen zu erwarten sind, kann die Nässe auf dem Boden gefrieren. Dann werde es gefährlich rutschig auf Wegen und Straßen.

Diese Wetterlage setzt sich nach bisherigen Prognosen am Dienstag fort. Sonnenschein bei recht niedrigen Temperaturen ist angekündigt. Die Werte erreichen tagsüber ein bis fünf Grad, im Bergland bleiben sie beim Gefrierpunkt. Der Wind weht aus nördlicher bis nordöstlicher Richtung.

Frost und Sonnenschein bis zur Mitte der Woche im Saarland

Bei zumeist klarem Himmel rauschen die Temperaturen in der Nacht auf Mittwoch in den Keller. Minus neun Grad sollen erreicht werden. Die Gefahr von Glätte geht zurück.

Sonne bei bis zu fünf Grad und keine Niederschläge: So setzt sich das Wetter im Saarland am Mittwoch fort. Zwei bis null Grad sind die Höchstwerte im Bergland. In der Nacht auf Donnerstag bleibt das ruhige Winterwetter erhalten: niederschlagsfrei bei minus acht Grad.