DWD-Wetter Spätsommer bringt zum Wochenende im Saarland bis 30 Grad – und Gewitter mit Unwetter-Gefahr

Allerdings fährt der Spätsommer nochmals auf. Das kündigen Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach an. Bereits am heutigen Donnerstag, 14. September, steigen die Werte auf bis zu 24 Grad. Wer in höher gelegenen Gebieten unterwegs ist, muss sich mit 18 Grad zufrieden geben.