Wetter im Saarland : Frühlingshafter Tag – doch Sahara-Staub vertrübt den Himmel

In den kommenden Tagen sind milde Temperaturen und leichte Bewölkung zu erwarten. Foto: Ruppenthal

Service Saarbrücken Dem Saarland steht der wärmste Tag der Woche bevor. Zeitweise kann der Himmel aber wegen des Sahara-Staubs in der Atmosphäre eingetrübt sein.

Dem Saarland steht mit dem wärmsten Tag der Woche frühlingshaftes Wetter bevor. Am Vormittag kann es vereinzelt zu leichtem Nebel und Bewölkung kommen, im weiteren Tagesverlauf ist mit Sonnenschein zu rechnen. Zeitweise kann der Himmel aber wegen des Sahara-Staubs in der Atmosphäre eingetrübt sein. Niederschläge bleiben bei Höchsttemperaturen von 15 bis 17 Grad aus. In höheren Lagen belaufen sich die Temperaturwerte auf etwa elf Grad.