Festival auf den Sauwasen in Püttlingen Wetter-Experte: „Viel Sonnenschein“ beim Rocco del Schlacko 2024

Das Wetter in diesem Jahr ist allerdings eine Wundertüte. Was sagt also die Wetterprognose für die drei Festivaltage im Saarland tatsächlich? Diplom-Meteorologe Dominik Jung ist optimistisch. „Auch nächste Woche gibt es oft Sonnenschein, immer wieder recht schwüle Luftmassen, aber nur selten Schauer oder Gewitter“, erklärt Jung auf SZ-Anfrage.