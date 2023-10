Wetter-Prognose Regen und Wolken im Saarland – bleibt das jetzt so?

Die Saarländer müssen sich auf Wolken und Regen einstellen. Der Himmel über dem Saarland ist am Donnerstag stark bewölkt bis bedeckt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Dazu gibt es Regen, der jedoch am Abend abzieht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 11 und 14 Grad und in Hochlagen bei 10 Grad. Dazu weht ein schwacher, teils mäßiger Wind.