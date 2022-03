Wetter-Phänomen Sahara-Staub : Warum ist der Himmel im Saarland heute so gelb?

Saarbrücken Mitten am Tag – und alles verdunkelt sich. Der Himmel erscheint nebelig-gelb. Und rostige Tropfen sind auf den Autos zu entdecken. Was passiert da gerade im Saarland?

Warum ist der Himmel über dem Saarland so gelb?

„Es ist das eingetreten, was ich bereits vor Tagen angekündigt habe“, meldet Meteorologe Dominik Jung vom Internet-Portal wetter.net. „Nach einem Sandsturm über Marokko ist Sahara-Sand hoch in die Atmosphäre gezogen.“ Und dieser ziehe nun über die iberische Halbinsel und Frankreich bis nach Mitteleuropa – damit auch übers Saarland. Das ist es, was am helllichten Tag den Himmel in ein gelbes Licht taucht.