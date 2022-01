Wetter-Warnung : Tauwetter am Samstag sorgt für gefährliche Glätte am Abend und in der Nacht

Tauwetter am Samstag sorgt für gefährliche Glätte am Abend und in der Nacht

Saarbrücken Temperaturen über dem Gefrierpunkt tagsüber und Minusgrade ab den Abendstunden sorgen für gefährlich rutschige Straßen. Davor warnen Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Aber das ist nicht das einzige Problem.

Viel Reif hat sich während der vergangenen Tage im Saarland gebildet. Denn die Temperaturen blieben besonders in den Lagen, die die Sonne nicht erreichte, unter Null. Am Samstag aber taute es jetzt an vielen Stellen bei Werten zwischen zwei und fünf Grad. Aber am Abend sinkt das Thermometer wieder unter den Gefrierpunkt. Das birgt große Gefahren besonders für Autofahrer, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilt.