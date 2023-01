Saarland-Wetter am Mittwoch : Wechselhaft und sehr windig bis stürmisch

Foto: dpa/Roberto Pfeil

Saarbrücken Am Nachmittag sind auch einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. In der Nacht vom Donnerstag bis Freitagmorgen droht außerdem Dauerregen. Die Hochwassergefahr hält daher weiter an. Die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes im Detail.

Der Mittwoch im Saarland beginnt stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch, Im Vormittagsverlauf lockert es örtlich auf. Ab dem Nachmittag sind dann einzelne kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad.

Prognosen des Deutschen Wetterdienstes zufolge wird es am Vormittag vor allem im Bergland Windböen bis zu einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern geben, in exponierten Lagen auch stürmische Böen bis 70 km/h. Im Tagesverlauf dreht der Wind dann auf Südwest und lässt etwas nach.

Die Prognose: Dauerregen

Ab der Nacht zum Donnerstag bis Freitagmorgen soll im Saarland Dauerregen angesagt sein. Dabei kühlt es auf 7 bis 4 Grad ab. Die vorausgesagten Niederschlagsmengen liegen zwischen 20 und 35 Litern pro Quadratmeter. Die saarländischen Behörden haben sich bereits auf Hochwasser eingestellt. Das betrifft insbesondere die Saar in Saarbrücken. Gegen Ende der Woche sei deshalb mit einer Sperrung der Stadtautobahn zu rechnen, wie das Umweltministerium bereits mitteilte.

Hochwasserumfahrung in Saarbrücken vorgesehen

Falls die Saar über die Ufer tritt und die A620 zu überfluten droht, wird wieder die Hochwasserumfahrung in Saarbrücken eingerichtet. Verkehrsteilnehmer müssten ihre dort abgestellten Fahrzeuge wegräumen. Stau ist insbesondere zu den beruflichen Stoßzeiten programmiert.

Die Aussichten am Donnerstag