Wetter : Noch einmal wird’s so richtig hochsommerlich warm im Saarland

Saarbrücken Werte von über 30 Grad stehen an. Dann aber ändert sich das Wetter.

Bereits am Freitag (30. August) erreicht das Thermometer Werte von bis zu 31 Grad. Es bleibt heiter bis leicht bewölkt. Auch in der Nacht zum Samstag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit keinem Niederschlag über dem Saarland. Die Tiefsttemperaturen liegen der Vorhersage zufolge zwischen zwölf und 17 Grad.

Am Samstag wird dann voraussichtlich der heißeste Tag. Noch einmal klettert das Quecksilber auf bis zu 33 Grad. Dabei können vereinzelt Schauer am Nachmittag das Saarland erreichen. In der Nacht zum Sonntag bleibt es trocken bei gleichen Werten wie in der Nacht zuvor.