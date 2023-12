DWD-Aussichten Wetter im Saarland: Zunächst Glatteis-Gefahr – doch Richtung Wochenende tut sich etwas

Doch bis dahin zeigt sich das Wetter wechselhaft. Etwas Schnee in den Höhenlagen, sonst Regen: So startet das Saarland in den heutigen Mittwoch, 6. Dezember. Beides soll aber bis zum Mittag abklingen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.