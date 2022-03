Wetterprognose : Milde Temperaturen im Saarland – zum Wochenende zunehmend bewölkt

Service Saarbrücken Im Anschluss an eine sonnige Woche werden zum Wochenende Wolken und vereinzelt Regenschauer erwartet. Trotzdem bleibt das Wetter mit Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad mild.

Am Donnerstag und Freitag bleibe das frühlingshafte Wetter mit strahlendem Sonnenschein erhalten. Voraussichtlich werden regionale Höchstwerte von 13 bis 16 Grad erreicht, in der Nacht können die Temperaturen mit Tiefstwerten zwischen +2 und -3 Grad unter den Gefrierpunkt abfallen.

In der Nacht auf Samstag ziehen nach Angaben des DWD von Westen Wolkenfelder auf. Vereinzelt könne es zu leichten Regenschauern kommen, meist bleibe es allerdings niederschlagsfrei. Tagsüber ist am Freitag sowie über das Wochenende mit konstanten Temperaturen zwischen 12 und 15 Grad zu rechnen. In den Nächten kann in höheren Lagen leichter Frost auftreten.