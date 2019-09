Wetter : Wolken überm Saarland verziehen sich

Saarbrücken Nach letzten Regentropfen kommt die Sonne öfter zum Vorschein.

So soll sich im Saarland am Dienstag (17. September) der Himmel nach und nach aufklaren. Am Nachmittag werde es heiter, meldet der Deutsche Wetterdinest (DWD) in Offenbach. Dabei steigen die Temperaturen auf bis zu 22 Grad. Der Wind legt ein wenig zu. In der Nacht auf Mittwoch bleibt es ebenfalls trocken, nur wenige Wolken werden erwartet. Die niedrigsten Werte liegen bei drei Grad.