Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes : Temperaturen von bis zu 34 Grad: So wird das Wetter am Wochenende im Saarland

Temperaturen von bis zu 34 Grad: So wird das Wetter am Wochenende im Saarland

An diesem Wochenende können sich die Saarländerinnen und Saarländer wieder auf perfektes Grillwetter einstellen. Das sind die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes für das Saarland.

Am Montag beginnen im Saarland offiziell die Sommerferien, doch bereits an diesem Wochenende machen sich viele saarländische Familien auf den Weg zu ihrem Urlaubsziel. Die Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) versprechen allerdings auch im Saarland zumindest für das Wochenende zwei schöne Sommertage.

Am Samstagvormittag ist es laut DWD zunächst wechselnd bewölkt. Im weiteren Tagesverlauf ist es heiter bis wolkig und meist niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen am Samstag bei 27 bis 30 Grad. In der Nacht zum Sonntag ist es gering bewölkt bis teils wolkig und vor allem trocken. Die Tiefsttemperaturen reichen von 16 bis 12 Grad.

Am ersten offiziellen Ferientag im Saarland kann es ungemütlich werden

Am Montag bleibt es zunächst sonnig, im Tagesverlauf ziehen allerdings von Westen her Wolken auf. Ab dem Nachmittag sind lokal Schauer und Gewitter möglich. In Gewitternähe ziehen stürmische Böen über das Land. Die Höchsttemperaturen erreichen am Montag 28 bis 33 Grad.